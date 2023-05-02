Мороз Кирсан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мороз
- Имя
- Кирсан
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17310. МОРОЗ, КИРСАН, 60 л. Гр. Ямбургск. у., Ястребинск. в., д. Мануйлово; — Н. С. 6 уч. Ямбургск. у., Выгонка самог., лиш. св. 1 г. Осужд. 13 сент. 920.
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