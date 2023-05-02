Щербакова София Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербакова
- Имя
- София
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100148. ЩЕРБАКОВА, СОФІЯ ИВАНОВА (она же Бессарабова), 55 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Черкасск. у., в. и с. Бѣлозерья; — Кіевск. О. С., 1 Апр. 911, 114, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 4 м. Исп. 8 Іюня 911. | 909 141900 169 М. | 98 47327 169 М. | 905 59018 169 М. | 94 24459 169 М. | 902 37825 1655 У. | 88 55284 170 М. | 99 106988 1655 У. | 86 800 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.