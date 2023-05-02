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Брок Алоиз Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брок
Имя
Алоиз
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130336. БрОКЪ, АЛОИЗЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Рѣжицк. у. Варклянск. в., д. Иковниковъ, 25 л.; — Рѣжицк. Г. С. 4 Сент. 909, 169, 171 и 172 М. (покуш.), тюр. 1 м. Исп. 23 Сент. 909.

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