Брок Алоиз Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брок
- Имя
- Алоиз
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130336. БрОКЪ, АЛОИЗЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Рѣжицк. у. Варклянск. в., д. Иковниковъ, 25 л.; — Рѣжицк. Г. С. 4 Сент. 909, 169, 171 и 172 М. (покуш.), тюр. 1 м. Исп. 23 Сент. 909.
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