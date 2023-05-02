Николаев Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97139. НИКОЛАЕВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАновъ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Юрьевск. у., Никульск. в., с. Богородскаго; — Владимир. О. С., 11 Марта 911, 152¹, 2 ч. 1655, 2 и 3 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 7 м. и 11 дн. предв. заключ. Исп. 5 Апр. 911. | 904 90190 1 ч. 1655 У. | 903 34464 169 М. | 903 65309 169 М. | 97 12261 169 М.
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