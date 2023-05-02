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Щекотулкин Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щекотулкин
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
04 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
12320. ЩЕКОТУЛКИН, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Гр. Гжатск. у., Столбово-Трубинск. в., с. Ивашкова; — Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы. лиш. св. 6 м., с зач. 16 д. пр. з. Исп. 4 янв. 920.

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