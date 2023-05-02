Жбанков Андрей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жбанков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14959. ЖБАНКОВ, АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 33 л. Гр. Княгининск. у., Покровск. в., с. Озерки; — С. 1 карполка г. Н.-Новгорода. Должн. прест., лиш. св. 6 м. Исп. 6 сент. 920.
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