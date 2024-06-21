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Тимиргалиев Муллагалий Тимиргалиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимиргалиев
Имя
Муллагалий
Отчество
Тимиргалиев
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139895. ТИМИРГАЛІЕВЪ, МУЛЛАГАЛІЙ Тимиргаліевъ. Башк. Белебеевск. у., Ермекеевск. в., д. Усманъ-Ташлы, 51 г.; — Белебеев. У. С. 5 Марта 909, 169 и 170 М., тюр. 6½ м. Исп. 15 Сент. 909.

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