Тимиргалиев Муллагалий Тимиргалиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимиргалиев
- Имя
- Муллагалий
- Отчество
- Тимиргалиев
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139895. ТИМИРГАЛІЕВЪ, МУЛЛАГАЛІЙ Тимиргаліевъ. Башк. Белебеевск. у., Ермекеевск. в., д. Усманъ-Ташлы, 51 г.; — Белебеев. У. С. 5 Марта 909, 169 и 170 М., тюр. 6½ м. Исп. 15 Сент. 909.
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