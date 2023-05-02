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Чернов Василий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернов
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
7986. ЧЕРНОВ, ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., Гр. Кологривск. у., Кологривск. в., д. Красавицы,; Н. С. 1 уч. Кологривск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 14 окт. 918.

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