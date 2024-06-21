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Феоктистов Дмитрий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Феоктистов
Имя
Дмитрий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140505. ФЕОКТИСТОВЪ, ДМИТРІЙ ФЕДОРОВЪ. К. Нерехтск. у., Березинковск. в., с. Гробищева, 26 л.; — Г. С. г. Романово-Борисоглѣбска 13 Окт. 909, 3 п. 14, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 20 Окт. 909. | 908 96054 169 М.

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