Феоктистов Дмитрий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Феоктистов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140505. ФЕОКТИСТОВЪ, ДМИТРІЙ ФЕДОРОВЪ. К. Нерехтск. у., Березинковск. в., с. Гробищева, 26 л.; — Г. С. г. Романово-Борисоглѣбска 13 Окт. 909, 3 п. 14, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 20 Окт. 909. | 908 96054 169 М.
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