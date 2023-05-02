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Буряков Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буряков
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
930. Буряков Сергей Иванович, 31 г., Акмолинск. у., Боровск. в., с. Аксановского. Акмолинск. Г. С. Ст. 167, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 11/Ѵ—26.

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