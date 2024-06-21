Семенова Василиса Кириллова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенова
- Имя
- Василиса
- Отчество
- Кириллова
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87373. СЕМЕНОВА, ВАСИЛИСА КИРИЛлова, 25 л. К. Алексинск. у., Савинск. в., с. Гибкина, рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. С. М. С., 11 Мая 911, 14¹, 16¹, 169 и 8 п. 170 М., по слож. съ нак. по приг. Московск. Ст. М. С. Городск. уч. отъ 29 Марта 911 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 6½ м. Исп. 18 Мая, счит. ср. съ 20 Апр. 911. | 908 150872 172 М. (покуш.).
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