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Прохорова Елена Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохорова
Имя
Елена
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
8008. ПРОХОРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 23 л., Бугурусланск. у., Салинск. в., с. Ново-Пошина. Н. С. 4 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. ≪б≫, лиш. св. 3 г. Исп. 29 сент. 923.

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