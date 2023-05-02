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Шипицын Андрей Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шипицын
Имя
Андрей
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
21 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
12929. ШИПИЦЫН АНДРЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 32 л., Вятск. г., б. Орловск. у., Чудинск. в. и д. Н. С. 1 уч. Зиминск. у. Ст. 180 п. п. "в", "г", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 21/ІІ—26.

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