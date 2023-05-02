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Фартусов Антон Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фартусов
Имя
Антон
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
12464. ФАРТУСОВ АНТОН ТИМОФЕЕВИЧ, 23 л. Забайкальск. г., Нерчинско-Заводск. у., в. и с В. Т. сухопутно-морск. сил Приморск, р. Ст. ст 170, 207, лиш. св. Г. П. В. 3. С. 23/Х—24.

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