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Дудорков Дионисий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудорков
Имя
Дионисий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
31 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4178. ДУДОРКОВ ДИОНИСИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 20 л., Бочейковск. у., Черствятск. в., Н. С. 6 уч. Бочейковск. у. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 31 мая 923.

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