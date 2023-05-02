Куриленко Константин Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куриленко
- Имя
- Константин
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95640. КУРИЛЕНКО, КОНСТАНТИНЪ Николаевъ (онъ же Куриленокъ и Круглянюкъ), 29 л. Сс.-пос. изъ к. Балаган. у., Яндинск. в., с. Горячинскаго, рд. Сѣннен. у., Каношинск. в., въ д. Лузунахъ; — Иркутсск. О. С., 5 Мая 911, 1647 У. и У. о сс., завод. раб. 1½ г. Исп. 7 Іюня 911. | 17 Дек. 908 г. Иркутск. О. С., 1647 У., зав. раб. 1 г. | 3 Авг. 906 г. Иркут. О. С., 169 и 170 М., зав. раб. 1 г. | 903 87891 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 96656. | 900 96655 309 и 1647 У. | 98 15500. 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.