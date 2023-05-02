Чубиков Терентий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чубиков
- Имя
- Терентий
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11789. ЧУБИКОВ, ТЕРЕНТИЙ. Гр. Сениенск. у., Пустынск. в., д. Сахны; — Н. С. 4 уч. Сенненск. у. Неуплата налог., лиш. св. 6 м., по амн. нак. зам. пр. р. 6 м. Исп. 14 июня 920.
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