Тупкина Александра Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тупкина
- Имя
- Александра
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29675. ТУПКИНА, АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА, 53 л. Гр. Бронницк. у., Михалевск. в., с. Цыбина; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Незак. торг., лиш. св. 6 м. условно.
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