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Тупкина Александра Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тупкина
Имя
Александра
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
29675. ТУПКИНА, АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА, 53 л. Гр. Бронницк. у., Михалевск. в., с. Цыбина; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Незак. торг., лиш. св. 6 м. условно.

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