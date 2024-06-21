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Боримский Иван Станиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боримский
Имя
Иван
Отчество
Станиславов
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
130224. БОРимскій, иванъ станиславовъ. К. Заслав. у., Хролинск. в., кол. Михалючки, 18 л.; — М. С. 6 уч. Засл.-Острожск. окр. 6 Окт. 909, 6 п. 13, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 6 Окт. 909.

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