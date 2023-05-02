Федотов Михаил Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федотов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140482. ФЕДОТОВЪ, МИХАИЛЪ ЛЕОНТЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Н.-Новгороаа, 26 л.; — Нижегород. О. С. 2 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 3 Окт. 909. | 906 15257 1655 У. | 904 9731 1647 У. | 902 27686 1655 У. | 900 83688 169 М. | 900 29800 170¹ М.
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