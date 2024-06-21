Еремеев Егор Еремеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еремеев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Еремеев
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145719. ЕРЕМѢЕВЪ, ЕГОРЪ ЕРЕМѢЕВЪ. К. Волоколамск. у., Серединск. в., д. Пахомова, 58 л.; — З. Н. 1 уч. Волоколамск. у. 24 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Сент. 909. | 97 68833 169 М. | 81 49870 170 М. | 93 1667 169 М. | Въ 81 г. М. С. Смоленск. уч. г. Москвы, 170 М. — тюр. 8 м. | 73 1069 172 М.
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