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Синцов Егор Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синцов
Имя
Егор
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
28779. СИНЦОВ, ЕГОР МАКСИМОВИЧ, 21 л. Гр. Котельническ. у., Арбажск. в., д. Кактома; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 5 л. условно, с отпр. на фр. Исп. 12 нояб. 920.

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