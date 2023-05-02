Баум Александр Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баум
- Имя
- Александр
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45154. БАУМЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Паульманъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Вейсенштейнск. у., Ампельск. в., 25 л.; — Ревельск. О. С. (въ 3 р.), 169, 2, 5 и 8 п. 170, 1 и 2 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 10 Мая 905. | 903 45950 172 М. | 902 664 1643 У.
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