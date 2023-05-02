Шингалев Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шингалев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12918. ШИНГАЛЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Раненбургск. у., Александро-Невск. в., с. Сергиевского-Боровка. Рязанск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 31/ѴІ—26.
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