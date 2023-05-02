Хвещук Иван Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хвещук
- Имя
- Иван
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140780. ХВЕЩУКЪ, ИВАНЪ МАРТЫНОВЪ (онъ же Фещукъ). К. Заслав. у., Новосельск. в., д. Зеленой, 62 л.; — Заславо-Острож. С. М. С. 23 Сент. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Окт. 909.
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