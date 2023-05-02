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Хвещук Иван Мартынов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хвещук
Имя
Иван
Отчество
Мартынов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
Источник
Скан
Оригинальная запись
140780. ХВЕЩУКЪ, ИВАНЪ МАРТЫНОВЪ (онъ же Фещукъ). К. Заслав. у., Новосельск. в., д. Зеленой, 62 л.; — Заславо-Острож. С. М. С. 23 Сент. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Окт. 909.

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