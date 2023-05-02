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Путинский Иосиф Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Путинский
Имя
Иосиф
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
08 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
27992. ПУТИНСКИЙ, ИОСИФ ПАВЛОВИЧ, 26 л. Гр. Вилейск. у., Ижеск. в., д. Слободы; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Дезерт., пр. р. 1½ г. Исп. 8 марта 920.

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