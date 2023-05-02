Зайцев Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15097. ЗАЙЦЕВ, ИВАН ПЕТРОВИЧ, 20 л. Гр. Льговск. у., Износковск. в., д. Надеждовки; — Н. С. 6 уч. Льговск. окр. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 4 м. Исп. 6 дек. 920.
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