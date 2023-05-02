Печорский Григорий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Печорский
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27679. ПЕЧОРСКИЙ, ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 26 л. Гр. Екатеринбургск. у., Верхне-Сысертск. в и з.; — Н. С. 9 уч. Екатеринбургск. у. Ранение, пр. р. 2 г. Исп. 28 марта 920.
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