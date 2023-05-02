Читанава Кескинджи Катоев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Читанава
- Имя
- Кескинджи
- Отчество
- Катоев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141278. ЧИТАНАВА, КЕСКИНДЖИ КАТОЕВЪ. К. Сухумск. окр., Самурзаканск. уч., с. Речховъ, 24 л.; — М. С. Сухумск. отд. 6 Окт. 909, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 6 Окт. 909.
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