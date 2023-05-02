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Шмор Каллиник Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шмор
Имя
Каллиник
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
30571. ШМОР, КАЛЛИНИК КАРПОВИЧ, 27 л. Гр. Себежск. у., Мошлянск. в., д. Заржевенье; — Н. С. 2 уч. Сенненск. у. Нанес. побоев, лиш. св. 3 г. Исп. 4 нояб. 920.

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