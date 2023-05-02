Соболевская-Прокопьева Мария Прокофьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соболевская-Прокопьева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Прокофьевна
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28974. СОБОЛЕВСКАЯ-ПРОКОПЬЕВА, МАРИЯ ПРОКОФЬЕВНА, 28 л. Гр. Канск. у., Конторск. в., д. Пол.-Черемхова; — Н. С. 32 уч. Енисейск. окр. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 19 дек. 920.
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