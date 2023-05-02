Копотев Никита Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Копотев
- Имя
- Никита
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83481. КОпОТЕВЪ, НИКИТА МИХАЙловъ, 39 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сарапульск. у. и в., д. Девятовой; — Уфимск. О. С., 5 Апр. 911, 152 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 28 Мая 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 76662, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ въ 910 г. № 148269. | 906 70904 170 М.
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