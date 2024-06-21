Чикинов Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чикинов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141252. ЧИКИНОВЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ (онъ же Фоголевъ). К. Рузск. у., Горбатовск. в., д. Старой, 29 л.; — Москов. О. С. 16 Сент. 909, 2 п. 134 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Окт. 909.
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