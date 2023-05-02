Богубаев Ажибек
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богубаев
- Имя
- Ажибек
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130156. БОГУБАЕВЪ, АЖИБЕКЪ. Кирг. Алтайск. в., Устькаменогорск. у., 27 л.; — Семипалатин. О. С., 134, 135, 148, 149 и 1464 У., тюр. 4 м. Исп. 8 Авг. 909.
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