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Воронков Григорий Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронков
Имя
Григорий
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
30 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
1194. Воронков Григорий Прокофьевич 23 л., Бийск. окр., Алтайск. р. Сибирск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 9 л. 1м. 17 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 30/ѴІІІ—26.

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