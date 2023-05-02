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Ширяев Павел Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширяев
Имя
Павел
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8249. ШИРЯЕВ, ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ, 33 л. Гр. Краснохолмск. у., в. и с. Деледина; - Н. С. Краснохолмск. у. Присвоен., лиш. права заним. ответств. должн. в течен. 2 л. Исп. 21 окт. 919.

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