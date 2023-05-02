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Лукина Анна Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукина
Имя
Анна
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
25 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8297. ЛУКИНА АННА СТЕПАНОВНА, 32 л., Сольвычегодск. у., Великосельск. в., д. Гроховской. Н. С. 15 уч. Пермск. у. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 25 июня 923.

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