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Усуб-Оглы Шейк-Авдо

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усуб-Оглы
Имя
Шейк-Авдо
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140354. УСУБЪ-ОГЛЫ, ШЕЙКЪ-АВДО. Под. с., жит. с. Астафлу, Родикинск. в., Сурмалин. у., 35 л.; — Сурмалин. М. С. 23 Окт. 909, 173 М., тюр. 1 м. Исп. 7 Нояб. 909.

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