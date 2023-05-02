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Давыдов Степан Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Степан
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
14 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46398. ДАВЫДОВЪ, СТЕПАНЪ НИКИтинъ. К. Лаишев. у., Шумбутск. в. д. Иванаевой, 20 л.; — Казанск. С. П., 120, 140, 13 и Зч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 14 Марта 905.

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