Давыдов Степан Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давыдов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46398. ДАВЫДОВЪ, СТЕПАНЪ НИКИтинъ. К. Лаишев. у., Шумбутск. в. д. Иванаевой, 20 л.; — Казанск. С. П., 120, 140, 13 и Зч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 14 Марта 905.
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