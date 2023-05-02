Журавлев Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавлев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15028. ЖУРАВЛЕВ, ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 39 л. Гр. Оханск. у., Нытвинск. в. и зав.; — Р. Т. г. Перми. Агитация, лиш. св. 10 л., с зач. 6 м. и 23 д. пр. з. Исп. 29 янв. 920.
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