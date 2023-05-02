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Сигарева Евфимия Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сигарева
Имя
Евфимия
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
25 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9050. СИГАРЕВА ЕВФИМИЯ ПЕТРОВНА, 21 г., Нижне-Ломовск. у., д. Холеньки. Астраханск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 184 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 мая 923.

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