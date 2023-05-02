Горбунова Евфимия Кузьминична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбунова
- Имя
- Евфимия
- Отчество
- Кузьминична
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14242. ГОРБУНОВА, ЕВФИМИЯ КУЗЬМИНИЧНА, 26 л. Гр. Курмышск. у., Болховск. в., д. Левашевки; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Варка. самог., пр. р. 5 л. Исп. 9 нояб. 920.
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