Высоцкий Осип Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Высоцкий
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48146. высоцкій, осипъ ИВАНОВЪ, 23 л. К. Вилкомир. у., Ушпольск. в., рд. Новоалександровск. у., въ д. Шунелкахъ; — Г. С. 2 уч. г. Поневѣжа, 28 Февр. 911, 16, 169, 2 п. 170 и 1 п. 171 М., по сов. съ приг. сего Г. С. отъ 21 Февр. 911 г. (169, 2 п. 170 и 1 п. 171 М., тюр. 4 м. ), тюр. 4 м. Исп. 14 Марта 911.
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