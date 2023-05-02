Храмов Гавриил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамов Гавриил Федорович

Храмов Гавриил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храмов
Имя
Гавриил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
01 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 329
Источник
Скан
Оригинальная запись
11393. ХРАМОВ ГАВРИИЛ ФЕДОРОВИЧ, 21 л., Иркутск. окр., Усольск. в., с. Горохова. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 16, 2 ч. 184, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1/ІѴ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close