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Столяров Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Столяров
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
12329. Столяров Михаил Петрович, 29 л., Тверск. г., Вышневолоцк. у., Ясеновск. в., д. Щемелево. Тверск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27 нояб. 926.

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