Фокин Тимофей Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фокин
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 06 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7722. ФОКИН, ТИМОФЕЙ НИКИТИЧ, 33 л., Гр. Краснинск. у., Извиривейск. в., д. Недвижи,; Н. С. Хамовническ. р-на 1 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 6 авг. 919.
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