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Фокин Тимофей Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фокин
Имя
Тимофей
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
06 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7722. ФОКИН, ТИМОФЕЙ НИКИТИЧ, 33 л., Гр. Краснинск. у., Извиривейск. в., д. Недвижи,; Н. С. Хамовническ. р-на 1 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 6 авг. 919.

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