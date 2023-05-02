Чернышев Федор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернышев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8006. ЧЕРНЫШЕВ, ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 35 л. Гр. Мологск. у., Лацковск. в., д. Канинской, М.; Н. С. 6 р-на Рыбинск, у. Кража лиш. св. 2 г., по амнист. нак. сокращ. до 1 г., Исп. 17 янв. 919.
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