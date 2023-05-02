Борзаев Масуд Борзаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борзаев
- Имя
- Масуд
- Отчество
- Борзаев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45372. БОРЗАЕВЪ, МАСУДЪ БОРЗАЕВЪ. Сельск. обыв. с. Устаръ-Гордой, Грознен. окр., 19 л.; — Владикавказ. О. С., 134, 135, 140, 13 и 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 8 Іюня 905.
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