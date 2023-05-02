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Савченко Исидор Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савченко
Имя
Исидор
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
12 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 308
Источник
Скан
Оригинальная запись
11383. Савченко Исидор Семенович, 24 л., Хабаровск. окр., Некрасовск. р., с. Николаевки. Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 3 г. 6 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 12 мая 926.

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