Новиченков Игнатий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиченков
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28225. НОВИЧЕНКОВЪ, ИГНАТІЙ СТЕПАНОВЪ. (онъ же Новиковъ). Мщ. г. Якобштадта, Фридрихштадтск. у., 30 л.; — Рижск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 5471 и 905 г. № 25564, арест. отд. 2½ г- Исп. 15 Дек. 908. | 903 58597 155 М. | 92 28154 169 М. | 902 67396 154 и 177 М.
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